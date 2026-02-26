Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun duyurduğu listeye göre, bu hafta düdük çalacak isimler şu şekilde sıralandı:

YARIN:

20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

28 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor: Batuhan Kolak

1 MART PAZAR:

16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe: Alper Akarsu

TRENDYOL 1. LİG

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler resmi olarak duyuruldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre, bu hafta sahada düdük çalacak isimler aşağıdaki gibi sıralandı:

YARIN:

16.00 Esenler Erokspor-Boluspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün

28 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Erzurumspor FK: Çağdaş Altay

13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır

1 MART PAZAR:

13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor: Ayberk Demibaş

13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor: İlker Yasin Avcı

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor: Kadir Sağlam

20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer: Fatih Tokail

2 MART PAZARTESİ:

20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK: Ömer Tolga Güldibi