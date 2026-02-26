Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun duyurduğu listeye göre, bu hafta düdük çalacak isimler şu şekilde sıralandı:
YARIN:
20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
28 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor: Batuhan Kolak
1 MART PAZAR:
16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor: Ümit Öztürk
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe: Alper Akarsu
TRENDYOL 1. LİG
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler resmi olarak duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre, bu hafta sahada düdük çalacak isimler aşağıdaki gibi sıralandı:
YARIN:
16.00 Esenler Erokspor-Boluspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün
28 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Erzurumspor FK: Çağdaş Altay
13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır
1 MART PAZAR:
13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor: Ayberk Demibaş
13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor: İlker Yasin Avcı
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor: Kadir Sağlam
20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer: Fatih Tokail
2 MART PAZARTESİ:
20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK: Ömer Tolga Güldibi