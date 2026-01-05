Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? İşte rekor sahibi
Süper Kupa finali, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Süper Kupa tarihinin en çok kazanan takımı belli oldu.
Göztepe | 1
Eskişehirspor | 1
Ankaragücü | 1
Konyaspor | 1
Akhisar Belediyespor | 1
Trabzonspor | 9
Fenerbahçe | 9
Beşiktaş |10
Galatasaray | 17
Süper Kupa'yı son olarak Beşiktaş kazandı.
Süper kupa finali, Galatasaray - Trabzonspor, Fenerbahçe - Samsunspor maçlarının kazananı arasında oynanacak.
