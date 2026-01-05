Yeniçağ Gazetesi
Süper Kupa'yı en çok hangi takım kazandı? İşte rekor sahibi

Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? İşte rekor sahibi

Süper Kupa finali, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Süper Kupa tarihinin en çok kazanan takımı belli oldu.

Süper Kupa'yı en çok hangi takım kazandı? İşte rekor sahibi

Zirvede hangi dev takım yer alıyor ve diğer kazananlar kimler, tüm detaylar sizleri bekliyor.

Göztepe | 1

Göztepe | 1

Eskişehirspor | 1

Eskişehirspor | 1

Ankaragücü | 1

Ankaragücü | 1

Konyaspor | 1

Konyaspor | 1

Akhisar Belediyespor | 1

Akhisar Belediyespor | 1

Trabzonspor | 9

Trabzonspor | 9

Fenerbahçe | 9

Fenerbahçe | 9

Beşiktaş |10

Beşiktaş |10

Galatasaray | 17

Galatasaray | 17

Süper Kupa'yı son olarak Beşiktaş kazandı.

Süper Kupa'yı son olarak Beşiktaş kazandı.

Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? İşte rekor sahibi - Resim: 12

Süper kupa finali, Galatasaray - Trabzonspor, Fenerbahçe - Samsunspor maçlarının kazananı arasında oynanacak.

Kaynak: Spor Servisi
