Bu sezon yeni formatıyla ilk kez düzenlenen Süper Kupa’da Galatasaray ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan yarı final maçında karşı karşıya geldi.

İlk yarıda dengede giden oyunda Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı’nın üst üste gelen golleriyle Sarı Kırmızılılar devreye 2-0 önde girdi.

İkinci yarının başında Trabzonspor, Felipe Augusto ile farkı 1’e indirse de Yunus Akgün ve Mauro Icardi’nin gollerine engel olamadı.

Galatasaray geçen sezon yine aynı statta Türkiye Kupası Finali’nde 3-0 yendiği Trabzonspor’u bu kez Süper Kupa’da 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.

GALATASARAY-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Eren, Sara, İlkay, Yunus, Barış, Sane, Icardi

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Pina, Bouchouari, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto

GALATASARAY 4-1 TRABZONSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Cihan Aydın'ın ilk düdüğüyle derbi başladı.

TRABZONSPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

5' Trabzonspor'un Felipe Augusto ile bulduğu gol, ofsayta takıldı. Muçi'nin pasında topla buluşan ve Uğurcan Çakır'ı mağlup eden Augusto için yardımcı hakemin bayrağı kalktı. Bir süre VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı verildi.

GALATASARAY TEHLİKELİ GELDİ

8' Sane'nin son çizgiden içeri çevirdiği topu Onana penaltı noktasına doğru çeldi. Yükselen topa Sara'nın kafa vuruşunda Onana gole izin vermedi.

UĞURCAN ÇAKIR, OLAIGBE'YE GOL İZNİ TANIMADI

10' Zubkov'un ortasıında Olaigbe arka direkte topla buluşup şutunu çekti. Uğurcan Çakır köşeye giden topu çelmeyi başardı.

ZUBKOV SONUNU GETİREMEDİ

15' Ozan'ın ters topunda ilk dokunuşta Eren Elmalı'dan sıyrılan Zubkov ceza sahası içerisinde topa istediği gibi vuramadı.

ZUBKOV DİREĞE NİŞANLADI

17' Zubkov'un ceza sahası içerisinden çektiği şutta topa direğe çarparak dışarı çıktı.

BARIŞ ALPER NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

19' Sara'nın milimetrik pasında defans arkasına sarkan Barış Alper Onana'nın üzerinden aşırtmak istedi. Ancak kötü bir vuruş yaparak net gol fırsatını değerlendiremedi.

SALLAI UZAKTAN KALEYİ YOKLADI

25' Sallai'nin uzaktan sert şutunda Onana toğu köşeden kornere çeldi.

GALATASARAY BARIŞ ALPER İLE ÖNE GEÇTİ

38' Sallai'nin arka direğe çıkardığı topa Barış Alper Yılmaz gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

GALATASARAY EREN ELMALI İLE FARKI 2'YE YÜKSELTTİ

45' İlk yarının son dakikalarında gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren Elmalı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 2-0 TRABZONSPOR

ONANA'NIN BÜYÜK HATASI GOLLE SONUÇLANIYORDU

49' Barış Alper Yılmaz, Serdar ve Pina ile ikili mücadelesinde Onana'nın kalesini terk ettiğini görerek kafa vuruşuyla topu aşırttı. Kaleye giden topu, Onana son anda yetişerek çizgiyi geçmeden yakaladı.

TRABZONSPOR AUGUSTO İLE GOLÜ BULDU

55' Trabzonspor Felipe Augusto'nun golüyle farkı 1'e indirerek geri dönüş için umutlandı.

TRABZONSPOR BERABERLİK GOLÜNE YAKLAŞTI

61' Trabzonspor'un tehlikeli atağında, Augusto'nun arka direğe çevirdiği topa Olaigbe istediği gibi vuramadı. Top yan ağlarda kaldı.

GALATASARAY YUNUS AKGÜN İLE YENİDEN FARKI AÇTI

64' Trabzonspor savunmasının az adamla yakaladığı pozisyonda Leroy Sane topla birlikte ceza sahasına girip Yunus Akgün'a pası aktardı. Yunus Akgün kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Onana'yı mağlup ederek skoru 3-1'e getirdi.

OLAIGBE BİR KEZ DAHA ÇERÇEVEYİ TUTTURAMADI

69' Topla birlikte ceza sahası içerisine giren Olaigbe'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.

GALATASARAY ICARDI İLE 4. GOLÜ BULDU

81' Galatasaray Mauro Icardi'nin attığı golle skoru 4-1'e getirdi.