Turkcell Süper Kupa finalinde Türk futbolunun iki devi karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun ilk kupasını kazanmak için sahaya çıkıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 18.45’te başlayan derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira,Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Jhon Duran

GALATASARAY-FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

1' Halil Umut Meler'in ilk düdüğüyle birlikte Süper Kupa finalinde dev mücadele başladı.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

4' Galatasaray ceza sahası içerisinde Abdülkerim'in pasında Lemina'ya çarpan top sonrası Fenerbahçeli futbolcular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler pozisyonu devam ettirdi.

İLK İSABETLİ ŞUT GALATASARAY'DAN GELDİ

6' Galatasaray atağa hızlı çıktı. Barış Alper'in şutunda top, kaleci Ederson'da kaldı.

FENERBAHÇE MUSABA İLE TEHLİKE YARATTI

9' Musaba Eren Elmalı işe bire bir deneyerek sağ kanattan ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

DAVINSON SANCHEZ SARI KART GÖRDÜ

18' Galatasaray'da Davinson Sanchez Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrası şiddetli itirazdan dolayı sarı kart gördü.