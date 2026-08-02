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Kaynak: AA

Hollanda Süper Kupası finalinde Eredivisie şampiyonu PSV ile Hollanda Kupası'nın sahibi AZ Alkmaar, Eindhoven'daki Philips Stadı'nda karşı karşıya geldi.

PSV, karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Joey Veerman'ın kırmızı kart görmesiyle mücadeleye 10 kişi devam etmek zorunda kaldı.

AZ ALKMAAR FARKA KOŞTU

Rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren AZ Alkmaar, 25. dakikada Mexx Meerdink'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda baskısını artıran Alkmaar ekibi, Patati'nin 51, Dijkstra'nın 58 ve Daal'ın 66. dakikada penaltıdan kaydettiği gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

17 YIL SONRA GELEN ZAFER

Bu sonuçla AZ Alkmaar, 2009 yılından bu yana ilk kez Hollanda Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Alkmaar ekibi ayrıca kulüp tarihindeki ikinci Hollanda Süper Kupası şampiyonluğunu elde ederek yeni sezona kupayla başladı.