5-6 Ocak tarihlerinde yarı finallerin oynanacağı Turkcell Süper Kupa'ya az bir süre kalmışken Galatasaray veTrabzonspor, TFF’ye erteleme talebinde bulundu. Erteleme talebinin gerekçeleri ise Süper Kupa maçının ertelenme talebinin nedeni; kadro yapılanmaları ve Gaziantep’teki hava şartları oldu. Ayrıca karşılaşmalara taraftarın da ilgisinin düşük olması en önemli etkenlerden biri olarak

2025 Turkcell Süper Kupa yarı finalinde, 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor, 6 Ocak Salı günü ise Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

İLGİ DÜŞÜK

Biletler satışa sunulmasına rağmen şimdiye dek “Galatasaray - Trabzonspor “maçına 5 bin biletin satıldığı ve beklenilen ilginin gerçekleşmediği belirtildi. Gelişmelerin ardından TFF'nin önümüzdeki günlerde taleple alakalı kararı vereceği aktarıldı.