Futbolseverler maçın yeni saatini merak ediyor. İşte, yeni saati...

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇININ SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finali için önemli bir karar aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda karşılaşmanın başlama saati değiştirildi.

Galatasaray Fenerbahçe Maçı Yeni Saat Kaçta?

TFF tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan dev finalin daha önce 20.30 olarak açıklanan başlama saati, 18.45 olarak güncellendi.

TFF’den Resmi Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu’nun konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin, meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgâra yönelik uyarıları da dikkate alınarak müsabakanın başlangıç saati 18.45 olarak belirlenmiştir.”

SAAT DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENİ NE?

Kararın, İstanbul’da beklenen yoğun yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarıları doğrultusunda alındığı belirtildi. Yetkililer, hem futbolcuların hem de taraftarların güvenliğini ön planda tutarak maç saatinin erkene çekildiğini vurguladı.