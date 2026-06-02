Süper hücre vurdu: Yarım asırlık emek göle döndü: Gaziantep’te korkulan oldu

İstimlak olan yerlerin hepsini su bastı. Tarlaların bazılarında 10-15 yıllık ağaçlar bulunuyor. İleri taraftaki ağaçlar 50 yıllık. Ben bu zamana kadar daha böyle bir yağış görmedim. İstimlak olan bölümden tahminimizce 500-600 dönüm arazi sular altında kaldı. Bir hafta sonra bu ağaçlar tamamen bozulmuş olur, kurumaya yüz tutar.