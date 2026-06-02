Süper hücre vurdu: Yarım asırlık emek göle döndü: Gaziantep’te korkulan oldu

02 Haziran 2026 Salı
Gaziantep Oğuzeli’nde sağanak yağış fıstık bahçelerini su altında bıraktı. 50 yıllık fıstık ağaçları sulara gömüldü. Muhtar, büyük ürün kaybı yaşandığını ve ağaçların kurtulamayacağını söyledi.

Oğuzeli ilçesinde geçen haftalarda etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki Kayacık ve Doğanpınar barajları arasında taşma riskine karşın kamulaştırılan 28 bin dönüm alandaki birçok fıstık bahçesi de su altında kaldı. Bölge dronla görüntülendi.

Uğurova Mahallesi Muhtarı Eşref Çevik, bu yıl kent genelinde çok fazla yağışın etkili olduğunu ifade ederek, kamulaştırılan alandaki 50 yıllık fıstık ağaçlarının sular altında kaldığını söyledi. Çevik, “Bu yıl bölgemiz çok fazla yağış aldığından dolayı fıstıklarımız sular altında kaldı.

İstimlak olan yerlerin hepsini su bastı. Tarlaların bazılarında 10-15 yıllık ağaçlar bulunuyor. İleri taraftaki ağaçlar 50 yıllık. Ben bu zamana kadar daha böyle bir yağış görmedim. İstimlak olan bölümden tahminimizce 500-600 dönüm arazi sular altında kaldı. Bir hafta sonra bu ağaçlar tamamen bozulmuş olur, kurumaya yüz tutar.

Ürün kaybı bayağı çok. Devlet bu alanların hepsini istimlak etti. Buğday sulaması başlar zaten sulamalardan dolayı su seviyesi daha da fazla yükselmez diye düşünüyoruz.

Sular geri çekilse de bu fıstıklar artık bir işe yaramaz. Bir aydan beri suyun içerisindeler. Ağaçlar yavaş yavaş kurumaya başladı zaten.

Oğuzeli’nden gelen arıtma suyu da buraya karıştı. Temiz bir su değil bu yani. ‘Süper Hücre’ dediğimiz fırtınadan kaynaklı fazla bir mal kaybımız oldu. Can kaybı olmadı ama bayağı bir hasar aldık” diye konuştu.

Kaynak: DHA
