Süper güçlerin yapay zeka rekabeti kızıştı: Yatırımlarda rekor üstüne rekor

Yapay zekanın birçok sektörde hızla benimsenmesiyle söz konusu teknolojilere yönelik artan talep, şirketleri çip, grafik işleme merkezi, veri merkezi ve enerji altyapısı yatırımlarını hızlandırmaya yöneltti. Bu alanda çalışmalar yürüten Nvidia, AMD, Microsoft, Google, Amazon ve Huawei gibi şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırımları enerji, yarı iletken ve savunma sanayisi gibi alanları doğrudan etkiler boyuta ulaştı.

REKABET ARTTI

Son yıllarda yapay zeka rekabeti büyürken yapılan yatırımlar da rekoru beraberinde getirdi. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, 2013-2025 döneminde ülkelerin özel sektör yapay zeka yatırımları 757,3 milyar doları buldu.

En büyük gelişme ise geçen yıl yaşandı. Şirketler, sadece 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 127,5 artışla 344,7 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı yaptı. Böylece söz konusu dönemdeki yatırımların yaklaşık yarısı geçen yıl yapıldı.

Söz konusu geçen yıl yapılan yatırımların 285,9 milyar dolarlık kısmını ABD'li şirketler gerçekleştirdi. Bunu "bilinen" 12,4 milyar dolarlık yatırımla Çinli şirketler, 5,9 milyar dolarla Birleşik Krallık şirketleri izledi.

Bazı ülkelerin ve şirketlerin yatırımlarını gizli yürütmesi dolayısıyla açıklananlar dışında da bu alana yatırımların zamanla gün yüzüne çıkması bekleniyor.