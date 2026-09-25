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Eylül 2026 ile Şubat 2027 arasındaki altı aylık dönemde sıcaklığa bağlı yaklaşık 451 bin fazladan ölüm yaşanabileceği öngörülüyor.

Araştırma verilerine göre Süper El Nino etkisiyle aşırı sıcak günlerin sayısı normal yıllara oranla yaklaşık yüzde 44 artış gösterecek. Küresel kara sıcaklıklarının ortalamaların 1,2 derece üzerine çıkabileceğini belirten uzmanlar, özellikle sıcak iklim kuşağındaki bölgelerde birkaç derecelik ek artışın dahi ölüm riskini ciddi oranda yükselttiğine dikkat çekiyor.

En yüksek can kaybı beklentisi ise Nijerya'da öngörülüyor. Eylül 2026 ile Şubat 2027 arasında Nijerya'da yaklaşık 31.400, Endonezya'da 19.300 ve Sudan'da 17.600 ek ölüm tahmin ediliyor. Nijer, Çad, Nijerya ve Sudan'ı kapsayan Afrika'nın Sahel bölgesinde toplam kaybın 66.800'e ulaşabileceği hesaplanıyor.

GÜNEYDOĞU ASYA YÜKSEK RİSK GRUBUNDA

Güneydoğu Asya ülkeleri de risk haritasında üst sıralarda yer alıyor. Filipinler, Vietnam, Tayland ve Kamboçya'da toplam 19.400 ek ölüm yaşanabileceği öngörülürken, Hindistan ve Pakistan'ın özellikle 2027 yaz döneminde daha büyük tehditlerle karşılaşabileceği bildiriliyor. Sürecin uzaması halinde can kaybı sayılarının tırmanabileceği ifade ediliyor.

"GELECEKTEN BİR KARTPOSTAL"

İklim Etki Laboratuvarı uzmanları yaşanan El Nino sürecini "gelecekten bir kartpostal" olarak nitelendiriyor. Bugün olağanüstü kabul edilen sıcaklık seviyelerinin, küresel ısınmanın mevcut hızıyla devam etmesi durumunda yakın gelecekte yeni normal haline geleceği vurgulanıyor.

Raporun yazarları, en tehlikeli bölgelerde erken uyarı sistemleri, serinleme merkezleri, temiz su tedariki ve sağlık altyapısının güçlendirilmesi gibi acil tedbirlerin alınması durumunda on binlerce hayatın kurtarılabileceğine işaret ediyor.