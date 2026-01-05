Süper Baba'nın Yakup Dedesi: İhsan Devrim 16. yılda anılıyor

Devrim, vefatından kısa süre önce bir röportajında o yılları şöyle anlatmıştı: "Babam, Osmanlı ordusunda binbaşılığa kadar yükselmiş. Babamın subaylık dönemini değil, emekliliğini hatırlıyorum. Üsküdar, İnadiye Mahallesi'nde Bakkal Sokak'ta oturuyorduk. Bu sokağın adı, daha sonra Musahipzade Celal Sokak olarak değişti. Kendisiyle aynı sokakta oturuyorduk ve Musahipzade Celal amcadan çok yakınlık gördüm. Darüşşafaka'da bir devir perşembe, cuma, bir devir de cumartesi, pazar hafta tatili vardı. Annem bir zaman Ankara'da yaşadığı için ben daimi Darüşşafaka'da kalıyordum. Musahipzade Celal amca dedi ki, 'Bekarlıktan çıkacaksın, hafta tatillerinde bize geleceksin.' Böylece bir dönem hafta tatillerinde onun evine çıktım.