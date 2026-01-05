Topçu Binbaşı Mustafa Sabri Bey ile Nöber Hanım'ın oğlu olan sanatçı, bazı kaynaklara göre 1914'te, bazılarına göre ise 7 Ocak 1915'te doğdu.
Süper Baba'nın Yakup Dedesi: İhsan Devrim 16. yılda anılıyor
"Süper Baba" dizisindeki "Yakup Dede" rolüyle unutulmaz olan tiyatro ve sinema sanatçısı, yazar İhsan Devrim'in vefatının üzerinden 16 yıl geçti.
Üsküdar Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu'nu 1926'da tamamlayan Devrim, aynı yıl babasını kaybetti. Ortaöğrenimini Darüşşafaka Lisesi'nde sürdürdü.
Darüşşafaka'da 1930'da tiyatro çalışmalarına başlayan Devrim, 1932'de Üsküdar'da arkadaşlarıyla Gençler Mahfili'ni kurarak tiyatroya devam etti.
Devrim, vefatından kısa süre önce bir röportajında o yılları şöyle anlatmıştı: "Babam, Osmanlı ordusunda binbaşılığa kadar yükselmiş. Babamın subaylık dönemini değil, emekliliğini hatırlıyorum. Üsküdar, İnadiye Mahallesi'nde Bakkal Sokak'ta oturuyorduk. Bu sokağın adı, daha sonra Musahipzade Celal Sokak olarak değişti. Kendisiyle aynı sokakta oturuyorduk ve Musahipzade Celal amcadan çok yakınlık gördüm. Darüşşafaka'da bir devir perşembe, cuma, bir devir de cumartesi, pazar hafta tatili vardı. Annem bir zaman Ankara'da yaşadığı için ben daimi Darüşşafaka'da kalıyordum. Musahipzade Celal amca dedi ki, 'Bekarlıktan çıkacaksın, hafta tatillerinde bize geleceksin.' Böylece bir dönem hafta tatillerinde onun evine çıktım.
O kadar beyefendi bir insandı ki… Ben resme de meraklıydım. Darüşşafaka'da da resim kağıdı veriyorlardı. Her hafta bir tane Celal amcaya götürürsem, bana 25 kuruş veriyordu. Ben sevinçten uçuyordum tabii. Düşünün, o günlerde 15 günde bir bekar aylığı 20 kuruştu."
Usta sanatçı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi ancak üçüncü sınıfta ayrılıp Bakırköy Halkevi'ne katıldı.
Halkevinde sahneye çıkan Devrim, 1951'de İstanbul Şehir Tiyatroları'na girerek Muhsin Ertuğrul gibi ustalarla çalıştı.Edebiyata ilgi duyan Devrim, lise yıllarında hikâyeler yazdı. Öykü, deneme ve şiirleri Varlık ile Yücel dergilerinde yayımlandı.
Devrim, edebiyat merakını bir röportajında şöyle ifade etmişti: "1930'lu yıllarda edebiyata merak saldım. O yıllarda 'Resimli Ay' diye bir mecmua çıkıyordu. Bir de 'Küçük Hikayeler Koleksiyonu' adlı yine bir ilave mecmua yayımlanıyordu. Bunlar bir hikaye müsabakası açtı. Yedinci sınıftayım. Benim Darüşşafaka'daki numaram 918, bir de yanımda arkadaşım var, 919 Rüştü. İki hikaye yazmışım, ikisini de müsabakaya sokmak istiyorum. Bir hikayemi Rüştü'nün adına soktum ve o hikaye müsabakayı kazandı. Resimli Ay Matbaası Rüştü'ye 10, 15 cilt kitap ve mecmua hediye etti. Yarışmayı kazandıktan sonra Varlık dergisine abone oldum, hikayelerim Varlık'ta çıkmaya başladı. 1934 senesinde imzam iyice meşhur olmuştu. Sait Faik, İhsan Devrim ve Ümran Nazif…" Kitapevleri kurdu.
Kendi adı dışında İhsan Naim, İhsan Aygün, Enis Bülent Yedek, Aşık Devrim, Öksüz Memet takma adlarını kullanan Devrim'in şiirleri çeşitli gazete ve dergilerde "Manzumelerim" başlığıyla çıktı. Öyküleri Rusça, Yunanca ve Fransızca'ya çevrildi."Bir Martı Gibi" şiiri Mustafa Şükrü, "Gözü Bende Kaldı" şiiri Bora Ayanoğlu tarafından bestelendi. Sanatçı, 1943'te Salah Birsel ve Burhan Arpad ile ABC Kitabevi'ni, 1944'te Devrim Kitabevi'ni açtı.
"1938'de hukuk fakültesindeyim. Üç arkadaş, ABC Kitabevini açtık. Hikayeci ve gazeteci Burhan Arpad, şair Salah Birsel ve ben… Daha sonra Burhan ve ben ayrıldık. ABC Kitabevinin karşısında bir kasap vardı. O dükkanı kiraladım ve Devrim Kitabevini açtım. Devrim Kitapevi uzun yıllar devam ederdi fakat Rıfat Ilgaz'ın 'Sınıf' kitabını ben bastım."
Tiyatronun yanı sıra sinemada da rol alan İhsan Devrim, yaklaşık 30 filmde oynadı.
"Yuva", "Belene", "Dönemeç", "Süper Baba", "Yeni Hayat", "Zeybek Ateşi" ve "Baba Evi" gibi dizi ve filmlerde yer alan Devrim, "Süper Baba"daki Yakup Dede rolüyle hafızalara kazındı.
"Sürmeneli Yakup Dede" karakterini en heyecan verici rolü olarak gören Devrim, "Dizi beş sene devam etti. Onun arkasından 'Baba Evi' geldi. Seyirci beni beğendi. Ben de o beğeniye layık olmaya çalıştım. Süper Baba'da seslendirmeyi Müşfik Kenter yaptı. Fevkalade konuştu. Rolün büyümesinde Müşfik'in de çok katkısı oldu." demişti.
"Evimiz", "Hatıralar" ve "Yemen Türküsü" adlı üç kitabı yayımlanan usta sanatçı, 6 Ocak 2010'da vefat etti ve Rumelihisarı Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.