Animasyon dünyasının sevilen ismi Varol Yaşaroğlu'nun yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay birlikte üstleniyor; senaryo ise Dizdaroğlu'na ait.

Hibrit yapımda animasyon karakterlerin yanında gerçek oyuncular da yer alıyor: “Varol Abi”yi bizzat Yaşaroğlu canlandırırken, çizgi film aşığı küçük kız rolünde “Canım Annem” dizisi ve “Kardeş Takımı” filmlerinden tanıdığımız Gece Işık Demirel oynuyor.

Filmde “Birce”, “Birol”, “Ayı Dede”, “Yapay Zekai” ve “Rapçi Raptor” gibi tanıdık karakterlerin yanı sıra vampir kızlardan oluşan bir müzik grubu ile şekil değiştiren canavar gibi yenilikçi figürler de hikayeye renk katıyor.

ÜÇ YILDA TAMAMLANDI

Yapım, Yaşaroğlu'nun sahibi olduğu Grafi2000 Prodüksiyon tarafından tam 3 yılın ardından bitirildi.Varol Yaşaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu projeye yapımcı perspektifinden baktığımda hem yaratıcı hem de stratejik açıdan güçlü bir potansiyel görüyorum. Hikaye anlatımının güncel ifade biçimleriyle buluşması, projeyi çağdaş ve dinamik bir noktaya taşıyor. Anlatının ritmi, temposu ve görsel dili açısından titizlikle kurgulanmış bir yapının, izleyiciyle güçlü bir bağ kuracağına inanıyorum. İçerik olarak ise arkadaşlık, güven, dışlanmışlık ve akran zorbalığı gibi temalar sayesinde geniş bir hedef kitleye hitap eden, eğlenceli ama aynı zamanda düşündüren bir yapım ortaya çıkıyor. Bu yönüyle projenin hem sanatsal değer hem de izleyici karşılığı açısından sağlam bir zemine sahip olduğunu düşünüyorum"

Bodrum, Kapadokya, Ihlara Vadisi, Göbeklitepe ve Pamukkale gibi Türkiye'nin eşsiz lokasyonlarında geçen hikayede, Varol Abi'nin icat ettiği özel çizgi film makinesiyle bir çocuğun hayallerindeki animasyonu gerçeğe dönüştürme macerası anlatılıyor.

Konu, yaz tatilinde dedesinin arkadaşının çiftliğine giden Birol'un, burada Ayı Dede, Birce ve Yapay Zekai'den oluşan gizli bir süper kahraman ekibiyle tanışmasıyla başlıyor. Takım, dünyayı tehdit eden kötü güçlere karşı birlik olup mücadele veriyor.