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Ekranların tanınan sunucularından ve özel bir üniversitede akademisyen olarak görev yapan Doç. Dr. Pelin Yantur, jürisinde yer aldığı tez savunması sonrası öğrencisiyle yargılık oldu. 15 Haziran’da gerçekleşen tez savunma sınavında lisans öğrencisi Selin K.’nin tezi jüri tarafından başarısız sayılarak düzeltme kararı verildi.

CİMER ŞİKAYETİ ÜZERİNE SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Sınav sonucuna tepki gösteren öğrencinin, aynı gün CİMER üzerinden Yantur hakkında ağır ve mesnetsiz ithamlarda bulunduğu iddia edildi. Sabah'ın haberine göre, hakkında asılsız iddialar ortaya atıldığını belirten Pelin Yantur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu.

"AKADEMİK UYUŞMAZLIK KİŞİSEL HUSUMETE DÖNÜŞTÜ"

Pelin Yantur, şikayet dilekçesinde öğrencinin akademik uyuşmazlığı kişisel husumete dönüştürdüğünü ve mesleki itibarını zedelemeye çalıştığını savundu. İddiaların somut bir delile dayanmadığını ve kendisine yönelik sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade eden Yantur’un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.