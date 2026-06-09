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Bir tarafta genç müzisyenlere destek veren isimler yer alırken, diğer tarafta bu yöntemi müziğin ruhuna aykırı bulan sanatçılar sert eleştiriler yöneltti.

Tartışmanın merkezindeki Nikbinler grubu, bestelerini yapay zekâ tabanlı Suno uygulamasıyla düzenleyerek şarkılara dönüştürdüklerini ve bu içeriklerle geniş bir kitleye ulaştıklarını belirtiyor. Grup, "Saygı Mustafa Sandal" etkinliğinde playback ağırlıklı bir performans sergiledi. Gecenin ardından sosyal medyada, sahnede duyulan vokallerin tamamen yapay zekâ tarafından üretildiği yönünde iddialar gündeme geldi.

Bu eleştiriler üzerine açıklama yapan grup, yapay zekâyı yalnızca düzenleme aşamasında kullandıklarını savundu. Nikbinler üyeleri, "Şarkının prodüksiyonunda yapay zekâ desteğinden yararlandık ama vokaller tamamen bize ait" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA SANDALA AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Yaşanan tartışmaların ardından Mustafa Sandal da konuya dahil oldu. Genç müzisyenlerin çalışmalarını destekleyen sanatçı, stüdyo kayıtlarını dinlediğini belirterek, "Vokal kayıtları gerçek. Gençler üretmeye çalışıyor, bunu takdir etmek gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

MURAT DALKILIÇ DURUMA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ancak aynı görüşü paylaşmayan isimler de vardı. Şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma sert tepki gösterdi. Dalkılıç, yapay zekâ tarafından oluşturulan bir performansın gerçek bir vokal gibi sunulmasını eleştirerek müzik sektöründe yeni bir etik tartışmanın kapısını araladı.

Konuya farklı bir açıdan yaklaşan Cem Adrian ise yapay zekâ karşıtlığının çoğu zaman kişisel çıkarlarla şekillendiğini savundu. Adrian, teknolojinin uzun süredir sanatın farklı alanlarında kullanıldığını hatırlatarak, yapay zekâ destekli araçları kullanan kişilerin hedef alınmasının doğru olmadığını söyledi. Sanatçı, "Birçok kişi daha önce yapay zekâyı klip üretiminde veya farklı yaratıcı süreçlerde kullanırken buna itiraz etmiyordu. Tartışma, teknoloji insanların kendi alanlarına dokununca büyüyor" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Çağla Üren de eleştirilerin yalnızca bir grup üzerinde yoğunlaşmasını doğru bulmadığını belirtti. Üren'e göre gecedeki performansların büyük bölümü önceden kaydedilmiş içeriklerden oluşurken, tüm tartışmanın tek bir gruba yöneltilmesi adil bir yaklaşım değil.

Üren ayrıca yapay zekâ teknolojilerinin önüne geçilemeyeceğini vurgulayarak, dijital dönüşümün tüm sektörlerde olduğu gibi müzik dünyasında da köklü değişimlere yol açacağını ifade etti. Teknolojik gelişmelerin tarih boyunca birçok mesleği dönüştürdüğünü hatırlatan gazeteci, gelecekte başarılı olmanın yolunun değişime direnmek değil, yeni koşullara uyum sağlamak olduğunu söyledi.

Müzik sektöründe başlayan bu tartışma, yapay zekânın sanat üretimindeki rolü, etik sınırları ve gelecekte yaratacağı etkiler konusunda daha geniş bir tartışmanın habercisi olarak görülüyor.