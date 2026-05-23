SunExpress, tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ile bugün gerçekleştirdiği uçuşla, Antalya'dan Ostrava Leos Janacek Havalimanı'na direkt uçuşlar başladı.

Seferler, ekim ayı sonuna kadar haftada iki kez olmak üzere çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak. Direkt bağlantı sayesinde yolcular daha konforlu ve zaman tasarrufu sağlayan bir seyahat deneyimi olacak.

SunExpress, uçuş ağına kattığı Ostrava'ya ek olarak, Antalya ve İzmir'den ülkenin başkenti Prag'a da uçuş gerçkeleştiriyor. Hava yolu, Antalya'dan Prag'a haftanın her günü ve İzmir'den Prag'a ise haftada 2 kez gerçekleştirdiği uçuşlarla Çekya ile Türkiye arasındaki bağlantıyı desteklemeye devam ediyor.