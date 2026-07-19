SunExpress bagaj kurallarını güncelledi: Sürpriz ücretlerle karşılaşmayın

Şirketin 2026 yılına ait güncel uygulaması doğrultusunda, kayıtlı bagajlarda sadece kilo sınırına bakılmayacak; valizlerin fiziksel ölçüleri de ek ücret politikasında rol oynayacak. Yeni karara göre, belirlenen ağırlık sınırının altında kalınsa bile, en, boy ve yükseklik ölçülerinin toplamı 158 santimetreyi geçen büyük valizlerden ek ücret tahsil edilecek.