Dev havayolu şirketi SunExpress, yolcuların havalimanında beklenmedik masraflarla yüz yüze gelmemesi adına bagaj kuralları hakkında önemli bir uyarı yayınladı.
SunExpress bagaj kurallarını güncelledi: Sürpriz ücretlerle karşılaşmayın
SunExpress, 2026 yılı bagaj kurallarını güncelledi. Artık sadece kiloya değil valizin boyutuna da bakılacak; limitleri aşanları iç ve dış hatlarda yeni ek ücretler bekliyor.Kaynak: Diğer
Şirketin 2026 yılına ait güncel uygulaması doğrultusunda, kayıtlı bagajlarda sadece kilo sınırına bakılmayacak; valizlerin fiziksel ölçüleri de ek ücret politikasında rol oynayacak. Yeni karara göre, belirlenen ağırlık sınırının altında kalınsa bile, en, boy ve yükseklik ölçülerinin toplamı 158 santimetreyi geçen büyük valizlerden ek ücret tahsil edilecek.
Havayolu şirketinin yeni düzenlemesi doğrultusunda, 158 santimetrelik toplam boyut limitini aşan yolculardan dış hat seferlerinde yön başına 45 Euro, Türkiye iç hat uçuşlarında ise 700 TL ek ücret alınacak.
Boyut sınırının yanı sıra kilo bazındaki fazla bagaj tarifelerini de yenileyen şirket; dış hat uçuşlarında ağırlık limitini geçen yolculardan her fazla kilogram için 19,99 Euro, iç hatlarda ise kilogram başına 300 TL tahsil edecek.
Artı33'ün haberine göre SunExpress, Avrupa Birliği (AB) havacılık kuralları uyarınca tek bir valizin ağırlığının hiçbir şekilde 32 kilogramı aşamayacağının altını çizdi. Öte yandan şirket, Türkiye iç hat uçuşlarında bebek yolculara tanınan 15 kilogramlık ücretsiz bagaj hakkının ise aynen sürdürüleceğini belirtti.