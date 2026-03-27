Marius Sumudica, Türkiye'nin 1-0'lık galibiyeti Romanya Milli Takımı'nı sert sözlerle eleştirdi.

'MAALESEF SUMUDICA'NIN DEDİĞİ ÇIKTI'

Rumen basınından Fanatik'e maçı değerlendiren Sumudica, “Maalesef, Şumudica’nın dediği çıktı. Ben tersinin olmasını istiyordum ama olmadı. Her Romanyalı gibi ben de Dünya Kupası’na gitmek istiyordum ancak ortaya zayıf bir oyun koyduk” dedi.

'ORTA SAHA ADETA YOKTU'

Oyun planını eleştiren deneyimli teknik adam, “Neden geriden oyun kurmaya çalıştığımızı anlamıyorum. Rakip önde baskı yapıyordu ve biz bu baskıyı kıracak kaliteye sahip değildik. Orta saha adeta yoktu. Savunmadan çıkarken ilk bölgeyi bile geçemedik, topu orta sahaya taşıyamadık” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ÇOK RAHATTI'

Türkiye’nin maçı kontrol ettiğini ifade eden Sumudica, “Bana göre Türkiye çok rahattı. Neredeyse hiç zorlanmadılar. Terlemediler bile. Maçı sürekli kontrol ettiklerini hissettirdiler”