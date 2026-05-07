Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu yazılı açıklamada bulunuldu. Açıklamada, aktivistler Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila'nın alıkonulmasının "uluslararası hukukun açıkça ihlali" olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, aktivistlerin alıkonulmasının uzatılmasına dair mahkeme kararının "gizli delillere" dayandırıldığı gerekçesiyle görülmesine ya da itiraz edilmesine izin verilmediğine işaret edilerek "İki aktivist şu anda Gazze halkıyla insani dayanışmaya yönelik siyasi bağlılıkları nedeniyle rehin tutuluyor." ifadesi kullanıldı.

İnsani yardım ulaştırma ve insani deniz koridoru açma eylemini suç saymak için asılsız suçlamaların kullanıldığına değinilerek BM İnsan Hakları Ofisi'nin "dayanışma göstermenin suç olmadığını" açıkça belirttiğine atıf yapılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Aktivistler Ebu Kişk ve Avila, Gazze'den 600 deniz mili açıkta uluslararası sularda zorla alıkonuldu. Alıkonulmaları, uluslararası deniz hukukunun ihlali ve yargısız bir kaçırma vakası olmaya devam etmektedir. Yasal bir transfer, resmi bir iade süreci gerekirdi."

Açıklamada, aktivistlerin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca İtalya yargı yetkisi altındaki İtalyan bayraklı bir gemiden zorla ve hukuksuzca alıkonulduğu kaydedilerek, İtalya hükümetinin de operasyonu kınadığı belirtildi.

AKTİVİSTLERİN AÇLIK GREVİ DEVAM EDİYOR

Aktivistler Ebu Kişk ve Avila'nın uluslararası sularda alıkonulmalarından bu yana açlık grevinde olduğuna ve Ebu Kişk'in mahkemenin tutukluluğunun devamı yönündeki kararına tepki olarak kuru açlık grevine başladığına işaret edilen açıklamada, bunun son derece ciddi tıbbi riskler barındırdığı ve su alımı olmaksızın 72 ila 96 saat içinde kalıcı organ yetmezliği veya ölüm riskinin ortaya çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, her iki aktivistin de 24 saat yüksek yoğunluklu aydınlatma altında tecrit uygulamasına maruz bırakıldığı ve bunun sürekli uyku yoksunluğuna yol açtığı iddia edilerek aktivistlerin ve alıkonulan tüm Filistinlilerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talep edildi.