Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail’in uyguladığı ablukaya dikkat çekmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosunda yer alan Trabzonlu aktivist Erdinç Gülay, yaşanan alıkonulma sürecinin ardından Trabzon’a döndü.

Barbar İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırı ve insanlık dışı uygulamalara dikkat çekmek için Sumud Filosuna katılan vicdan gönüllüleri, İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulmuştu. Aralarında Trabzonlu aktivist Erdinç Gülay’ın da bulunduğu gönüllüler, Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleriyle önceki gün İstanbul’a getirildi. Savcılık işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakılan Gülay, Trabzon’a ulaştı.

Trabzon Havalimanı’nda Gülay’ı havalimanında çok sayıda Filistin gönüllüsü, vatandaşın yanı sıra, Trabzon İHH Başkanı Zühtü Kalma, Kudüs Derneği yöneticileri ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu karşıladı.

Yoğun katılımın olduğu karşılamada duygusal anlar yaşanırken, Erdinç Gülay yaptığı konuşmada Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Gülay “Sumud Filosunun ortaya koyduğu bu vicdani mücadele, İsrail’in Filistin halkına yönelik zulmün dünyaya duyurmak ve tüm insanlığın Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı dikkatini çekmek açısından büyük önem taşıyor” dedi. Filistin meselesinin yalnızca bölgesel bir konu olmadığını vurgulayan Gülay, herkesin bu konuda daha hassas olması gerektiğini ifade ederek destek veren Trabzon halkına teşekkür etti.