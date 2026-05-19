Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu, İsrail müdahalesine rağmen yoluna devam ediyor. Filonun gemi takip sistemine göre en az 10 gemi Gazze'ye doğru ilerlerken İsrail ordusu yeniden filoya müdahale etti. İsrail 2 tekneyi alıkoyarken Andros adlı tekneye askerler çıktı.

Filo, önceki stratejisini değiştirerek, gemilerin birbirlerinden uzak şekilde Gazze'ye doğru yol almasını sağlamış, bu durumun İsrail'in müdahalesini zorlaştırdığı ifade edilmişti.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masasından, filonun son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Alcyone, Cabo Blanco, Don Juan, Girolama, Kasrı Sadabat, Sirius, Lina ve Elengi" adlı teknelerin yoluna devam ettiği ifade edildi.

Gazze'ye en yakın tekne olan Sirius'un yaklaşık 120 deniz mili yolunun kaldığına işaret edilen açıklamada, 40 ülkeden toplam 347 katılımcının alıkonulduğu belirtildi.

"Zefiro" ve "Andros" teknelerine İsrail tarafından el konulduğu belirtilen açıklamada, yoluna devam eden tekne sayısının 8 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Cabo Blanco'nun 150, Lina'nın 157, Elengi'nin 164, Alcyone'un 167, Don Juan'ın 168, Girolama'nın 170 ve Kasrı Sadabat'ın 192 deniz mili yolunun kaldığının tahmin edildiği aktarıldı.

İsrail basını ise filoda bulunan 40'tan fazla teknenin ele geçirildiğini, 300 aktivistin alıkonulduğunu duyurdu.