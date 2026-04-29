Gazze’ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu ablukaya alındı. Gelen haberlere göre, İsrail savaş gemileri Yunanistan yakınlarında uluslararası sularda filoyu ablukaya aldı.

İsrail savaş gemileri, filonun dünya ile iletişimini kesmek için sinyal kesme saldırısı düzenledi.

İSRAİL’DEN İDDİA: BİR GEMİ ELE GEÇİRİLDİ

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir geminin İsrail donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.

Gemilerin, Gazze kıyılarından yüzlerce deniz mili uzaklıkta, Girit Adası açıklarında bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusu, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, donanmanın “Gazze’ye uyguladıkları ablukayı sürdürmekte kararlı olduğunu ve farklı senaryolar için hazırlıklı olduğunu” kaydetti.

İsrail ordusunun, filoya müdahale edip etmediğine ilişkin yanıt vermekten kaçınan İsrail ordu sözcülüğü, konuyu İsrail Dışişleri Bakanlığına yönlendirdi.

AA muhabiri, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden konuya ilişkin henüz herhangi bir yanıt alamadı.