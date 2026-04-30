ANKARA’DAN İSRAİL’E "KORSANLIK" TEPKİSİ: "BU BİR HUKUK İHLALİDİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail’in sert müdahalesine maruz kalan Küresel Sumud Filosu hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Duran, yapılan müdahalenin hiçbir hukuki zemini olmadığını ve kabul edilemez bir saldırı niteliği taşıdığını ifade etti.

"VİCDAN TEMSİLCİLERİ HEDEF ALINDI"

Saldırının sivil inisiyatiflere yönelik boyutuna dikkat çeken Duran, filonun sadece yardım malzemesi değil, aynı zamanda küresel vicdanı temsil ettiğini vurguladı. İletişim Başkanı, bu girişimin hedef alınmasının insanlığın ortak değerlerine karşı bir tehdit oluşturduğunu belirterek; "Sivillerin vicdanını temsil eden bu girişimin hedef alınması, yalnızca yardım çabalarına değil, insanlığın ortak değerlerine yönelmiş bir tehdittir," değerlendirmesinde bulundu.

Duran, “Uluslararası toplum, bu pervasızlığa karşı sessiz kalmamalı, hukukun, adaletin ve seyrüsefer özgürlüğünün yanında net bir duruş sergilemelidir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu, ilgili ülkelerle koordinasyon içinde yakından takip edilmektedir." dedi.