İsrail, Gazze’ye yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu’na düzenlediği saldırıda tüm teknelere el koydu ve aktivistleri gözaltına aldı. Gözaltına alınan aktivistler bir süre alıkonduktan sonra ülkelerine gönderildi.

İsrail’in aktivistleri alıkoyma sürecinde çok sayıda kişiye kötü muamele yaptığı ve şiddet uyguladığı öğrenildi. Hatta bazı aktivistler cinsel saldırıya maruz kaldıklarını anlattı. Filonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada en az 15 cinsel istismar vakasının yaşandığı bilgisine yer verildi.

Aktivistlerin yaşadıklarının anlatıldığı paylaşımda İsrail’in bir gemide alı koyduğu kişilin hepsinin bir şekilde zarar gördüğünün altı çizildi.

AKTİVİST MARUZ KALDIĞI CİNSEL SALDIRIYI ANLATTI

İsrail’in alıkoyduğu aktivistlerden Juliet Lamont, maruz kaldığı cinsel saldırıyı anlattı. Avustralyalı bir belgesel film yapımcısı olan Lamont, kelepçeli ve zincirli haldeyken İsrail askerlerinin cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi. Lamont “Kendimi tamamen uyuşmuş hissediyordum. Bütün bu olay boyunca vücudumun kontrolü bende değilmiş gibiydi. Olan biteni tamamen yukarıdan, dışarıdan bir gözle izliyor gibiydim” şeklinde konuştu.

Yaşadığı dehşet anlarını canlı yayında anlatan aktivist “Bana sadece, 'Eğer bir daha konuşursan seni öldürürü' dedi. Çok sert bir şekilde, 'Seni öldürürüm' diye tekrarladı. O an tek düşünebildiğim şey, oğlumun annesiz kalacağıydı” dedi.

“KENDİMİ SUÇLU HİSSEDİYORDUM”

Barışçıl bir görev için yola çıktığının altını çizen Lamont sözlerine şöyle devam etti:

“Dışarı çıktığımda diğer gönüllüleri gördüm. Kimseye bir şey söyleyemedim, çok utanıyordum. Kendimi kirletilmiş, suçlu hissediyordum. Sanki benim hatammış gibi... Oysa ben sadece Gazze'deki insanlara yardım etmek, insani yardım ulaştırmak için oradaydım. Barışçıl bir görev için gitmiştim. Ama karşılaştığım şey bu vahşet oldu.”

Lamont açıklamasının sonunda ise adalet istediğini dile getirdi.