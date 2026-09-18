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Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



6 Şubat felaketinin ardından fiziksel, sosyal ve kültürel imar mücadelesini sürdüren Hatay, tarihi ve anlamlı günlerinden birine tanıklık etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen ve Defne Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen "Dayanışmanın Ezgisi: Birlikte Daha Güçlü" başlıklı dev konser, Sümerler Amfitiyatro’da gerçekleşti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesi’nin de kurumlar arası iş birliği çerçevesinde destek sunduğu gecede; sanatın iyileştirici gücü, uluslararası diplomasinin kararlı taahhütleri ve yerel direniş ruhu tek bir sahnede buluştu.

SADECE BİR KONSER DEĞİL, GELECEĞİN İMARI

​Etkinliğin açılış bölümünde yapılan konuşmalar, basit birer selamlama metni olmanın ötesinde Hatay’ın sosyal ve psikolojik rehabilitasyonuna dair önemli stratejik söylemlere sahne oldu:

​Defne Belediye Başkanı Av. Halil İbrahim Özgün ​"Kentler sadece betondan, binalardan ve yollardan ibaret değildir. Bir kenti asıl ayakta tutan şey onun ruhu, ortak kültürü ve toplumsal hafızasıdır. Yaşadığımız büyük felaketin ardından insanımızın ruhsal olarak da iyileşmeye ihtiyacı var. Sümerler Amfitiyatro gibi kolektif hafızamızın simgesi olan bir mekanda yeniden buluşmak, bu kentin teslim olmayan direncini temsil ediyor. İlk günden bu yana Karsu Vakfı kanalıyla memleketine elini uzatan değerli hemşehrimiz Karsu’ya ve bu anlamlı geceyi halkımıza sunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na şükranlarımı sunuyorum."

​AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ​"Hatay, tarih boyunca farklı kültürlerin, inançların ve medeniyetlerin bir arada barış içinde yaşadığı kadim bir coğrafyadır. Bugün burada 'Birlikte Daha Güçlü' derken sadece bir sloganı değil, bu coğrafyanın binlerce yıllık bir arada yaşama ruhunu ifade ediyoruz. Avrupa Birliği olarak, bölgedeki altyapı ve imar projelerimizin yanı sıra sosyal, kültürel ve eğitim odaklı girişimleri desteklemeyi kesintisiz sürdüreceğiz. Müziğin birleştirici ve iyileştirici gücü altında Hataylı dostlarımızla bir arada olmaktan onur duyuyoruz."

KARSU’NUN DUYGU DOLU MESAJLARI VE HATAY’DAKİ DEV SAHA FAALİYETLERİ

6 Şubat depreminde ailesinden 17 yakınını yitiren Hatay kökenli sanatçı Karsu Dönmez, sahnede seslendirdiği eserlerin yanı sıra konuşmasında "Sizi asla unutmadık ve unutmayacağız" diyerek, uzakta olmanın gönül bağını eksiltmediğini vurguladı.

Karsu’nun kurucusu olduğu Karsu Vakfı bünyesinde Hatay'da yürüttüğü somut faaliyetler:

Serinyol Müzik Okulu: Antakya Serinyol’da açılan Müzik Evi’nde 900’den fazla çocuk ve gence ücretsiz müzik eğitimi verilmektedir. Enstrümanlar Hollanda’dan bizzat toplanarak bölgeye getirilmiştir.

Uluslararası Fon ve Kaynak Yaratma: Hollanda'daki yardım kampanyalarında aktif rol almış, hazırladığı Karsu’s Kitchen yemek kitabının tüm gelirini (~500.000 Avro) Hatay’daki projelere aktarmıştır.

Yöresel Üreticiye Destek (Baharat Projesi): Hataylı çiftçilerden alınan yöresel baharatlar Avrupa pazarında satışa sunularak yerel ekonomiye canlılık sağlanmaktadır.

Sağlık ve Sosyal Destek: Engelli vatandaşlar için akülü sandalye, medikal ekipman ve barınma alanlarına tekerlekli sandalye/mobilya temini sağlanmaktadır.

YEREL KOROLARLA BİRLİKTE YÜKSELEN UMUT

Gecenin en anlamlı performanslarında Karsu’ya iki önemli yerel topluluk eşlik etti:

Depremzedelere yönelik rehabilitasyon ve dayanışma projeleri yürüten Koro SEDYAD (Serinyol El Ele Dayanışma Derneği).

AB destekli Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamındaki Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Korosu.

Karsu ve genç koro üyelerinin birlikte seslendirdiği Hatay türküleri , jazz ,pop şarkıları ve müzikleri Sümerler Amfitiyatro’yu dolduran binlerce vatandaşa umut ve moral verdi.