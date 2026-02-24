Sulu köfte, Türk mutfağının en sevilen tencere yemeklerinden biri olarak Anadolu sofralarını süsleyen yöresel bir lezzettir. Kökeni Anadolu'ya dayanan bu yemek, bulgurlu, pirinçli veya ekşili çeşitleriyle farklı bölgelerde hazırlanır ve genellikle patates, havuç gibi sebzelerle zenginleştirilir.

Geleneksel olarak kış aylarında sıcak sıcak tüketilen sulu köfte, hem doyurucu hem de pratik bir ana yemek alternatifi sunar. Köfte harcı kıyma ve ince bulgurla yoğrulurken, sulu kısmı salçalı ve baharatlı bir sosla tamamlanır.

Sulu köfte, kıymalı küçük köftelerin sebzelerle birlikte salçalı ve baharatlı bir suda pişirildiği geleneksel bir tencere yemeğidir. Genellikle ince bulgur veya pirinçle hazırlanan köfteler, patates ve havuç eklenerek daha doyurucu hale getirilir. Farklı yörelerde ekşili terbiyeli versiyonu da yaygındır. Kökeni Anadolu mutfağına uzanan bu yemek, göçebe Türk topluluklarının pratik et tüketim ihtiyacından doğmuştur ve bugün her evde farklı yorumlarla yapılır.

4 Kişilik Sulu Köfte İçin Gerekli Malzemeler

Köfte harcı için: 300 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet soğan

3-4 yemek kaşığı ince köftelik bulgur

1 adet yumurta

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı kimyon

Sos ve sebzeler için: 3-4 adet orta boy patates küp doğranmış

1-2 adet havuç küp doğranmış

1 adet kuru soğan yemeklik doğranmış

2 yemek kaşığı domates salçası

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

5-6 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber ve isteğe göre kırmızı toz biber

SULU KÖFTENİN KIYMASI YAĞLI MI YAĞSIZ MI OLUR?

Sulu köftenin en önemli sırlarından biri kıymanın yağ oranındadır. Orta yağlı dana kıyma tercih edilmelidir. Yağsız kıyma kullanıldığında köfteler kuru ve sert kalabilirken, fazla yağlı kıyma ise yemekte ağır bir his bırakır. Orta yağlı kıyma, pişirme sırasında içindeki yağın erimesiyle köftelerin sulu ve yumuşak kalmasını sağlar. Özellikle dananın döş veya kuşbaşı kısmından çekilmiş kıyma idealdir. Bu sayede hem lezzet artar hem de köfteler dağılmadan formunu korur.

DIŞI ÇITIR İÇİ YUMUŞAK OLMASI İÇİN PÜF NOKTALARI

Sulu köftenin dışı hafifçe çıtır, içi ise yumuşacık ve sulu kalması için birkaç temel kurala dikkat etmek yeterlidir. Öncelikle kıyma yoğurulurken soğanın suyu iyice sıkılmalı, böylece harç fazla sulanmaz ve köfteler dağılmaz. İnce bulgur veya pirinç eklemek köftelerin yapısını güçlendirir ve dış yüzeyde hafif bir kıtırlaşma sağlar.

Harca 15-20 dakika buzdolabında dinlendirme süresi vermek, kıymanın özleşmesini ve baharatların oturmasını sağlar. Köfteleri küçük misket büyüklüğünde yuvarlayın ve tencereye koymadan önce hafif un serperek yuvarlayabilirsiniz; bu dış yüzeyin hafif çıtır kalmasına yardımcı olur.

Pişirme aşamasında ise yüksek ateşte değil, orta ateşte yavaş yavaş pişirmek köftelerin içini yumuşacık tutar. Salçayı iyice kavurup sebzeleri ekledikten sonra sıcak su ilave etmek, sosun lezzetini artırır. Ekşi sevenler limon suyu veya sumak ekleyerek terbiyeli versiyon deneyebilir. Son olarak maydanoz ve sarımsak eklemek aromayı zirveye taşır. Bu püf noktalarıyla sulu köfte her seferinde profesyonel gibi olur ve ailenizin en sevdiği yemeklerden biri haline gelir.