VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi final serisi beşinci ve son maçında VakıfBank Spor Sarayı’nda karşı karşıya geldi.
İLK SET FENERBAHÇE’NİN
Sarı-lacivertli ekip ilk seti 25-23 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
VAKIFBANK GERİ DÖNDÜ
İkinci sette büyük çekişme yaşanırken VakıfBank, 29-27 ile seti alarak durumu eşitledi.
ÜÇÜNCÜ SETTE ÜSTÜNLÜK VAKIFBANK’TA
Giovanni Guidetti yönetimindeki VakıfBank, 25-20’lik skorla 2-1 öne geçti.
ŞAMPİYONLUK SETİ
Dördüncü sette de oyunun kontrolünü bırakmayan VakıfBank, 25-19 ile seti kazanarak durumu 3-1 yaptı.
SULTANLAR LİGİ ŞAMPİYONU VAKIFBANK
Bu sonuçla VakıfBank SK, final serisini kazanarak Sultanlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı.