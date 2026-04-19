VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi final serisi beşinci ve son maçında VakıfBank Spor Sarayı’nda karşı karşıya geldi.



İLK SET FENERBAHÇE’NİN

Sarı-lacivertli ekip ilk seti 25-23 kazanarak seride 1-0 öne geçti.



VAKIFBANK GERİ DÖNDÜ

İkinci sette büyük çekişme yaşanırken VakıfBank, 29-27 ile seti alarak durumu eşitledi.



ÜÇÜNCÜ SETTE ÜSTÜNLÜK VAKIFBANK’TA

Giovanni Guidetti yönetimindeki VakıfBank, 25-20’lik skorla 2-1 öne geçti.



ŞAMPİYONLUK SETİ

Dördüncü sette de oyunun kontrolünü bırakmayan VakıfBank, 25-19 ile seti kazanarak durumu 3-1 yaptı.



SULTANLAR LİGİ ŞAMPİYONU VAKIFBANK

Bu sonuçla VakıfBank SK, final serisini kazanarak Sultanlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı.