Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi’nde play-off 1-4 ile 5-8 aşamalarının ilk maçları 28-30 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Hem yarı finalde hem de 5-8 sıralama etabında serilerde 2 galibiyete ulaşan ekipler üst tura çıkma hakkı elde edecek.

Maç programı şöyle:

PLAY-OFF 5-8 ETABI

Yarın:

15.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)

29 Mart Pazar:

18.00 Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Atatürk)

PLAY-OFF 1-4 ETABI

29 Mart Pazar:

18.00 Zeren Spor-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

30 Mart Pazartesi:

20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)



