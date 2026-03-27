Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi’nde play-off 1-4 ile 5-8 aşamalarının ilk maçları 28-30 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Hem yarı finalde hem de 5-8 sıralama etabında serilerde 2 galibiyete ulaşan ekipler üst tura çıkma hakkı elde edecek.
Maç programı şöyle:
PLAY-OFF 5-8 ETABI
Yarın:
15.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)
29 Mart Pazar:
18.00 Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Atatürk)
PLAY-OFF 1-4 ETABI
29 Mart Pazar:
18.00 Zeren Spor-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
30 Mart Pazartesi:
20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)