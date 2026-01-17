Vodafone Sultanlar Ligi’nin 16. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. VakıfBank, yarın Eczacıbaşı Dynavit’i konuk edecek. VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.
Ligde geride kalan 15 maçın tamamını kazanan sarı-siyahlılar, liderlik koltuğunda bulunuyor. Eczacıbaşı Dynavit ise 12 galibiyet ve 3 mağlubiyetle haftaya 3. sırada girdi.
Son lig maçında VakıfBank deplasmanda Beşiktaş’ı 3-1 mağlup ederken, Eczacıbaşı Dynavit sahasında İlbank’ı 3-0 yenmişti.
İbrahim Doğanoğlu | Yeniçağ