Sultanlar Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, dış transferde önemli bir hamle gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi, Rus pasör Anna Astashina ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Pasör pozisyonunda oynayan 2005 doğumlu Rus oyuncu Anna Astashina ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık." ifadelerine yer verildi.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ TAKIMLAR VAR

21 yaşındaki voleybolcu kariyerinde Dinamo-Ak Bars-UOR, Dinamo-Ak Bars, Leningradka ve son olarak Yenisey Krasnoyarsk formalarını giydi.

GENÇLER LİGİ'NİN EN İYİ PASÖRÜ

Astashina, 2024 yılında Rusya Gençler Ligi'nde gösterdiği performansla "En İyi Pasör" ödülüne layık görülmüştü.