Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Vestel Voleybol Spor Salonu’nda oynanan derbi maçta Fenerbahçe 3-1'lik set skoruyla Beşiktaş'ı mağlup etti.
FENERBAHÇE'DE VARGAS SAHANIN EN SKORERİ OLDU
Sarı Lacivertliler bu sonuçla 14. galibiyetini aldı. Fenerbahçe'de milli oyuncu Vargas 23 sayıyla maçın skoreri oldu.
BEŞİKTAŞ 1-3 FENERBAHÇE SET SONUÇLARI
1. Set: 14-25
2. Set: 18-25
3. Set: 25-21
4. Set: 19-25
SADETTİN SARAN MAÇI TRİBÜNDE TAKİP ETTİ
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da Sultanlar Ligi'nde bu derbi maçı tribünde takip edenler arasında yer aldı.
Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş Nilüfer Belediyespor Eker ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe Medicana ise Eczacıbaşı Dynavit’i ağırlayacak.