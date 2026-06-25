Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde eğitim veren Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu, öğrencilerin sanatsal yeteneklerini gözler önüne seren anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Okul bünyesinde organize edilen Görsel Sanatlar Dersi Yıl Sonu Sergisi, öğrencilerin ve çok sayıda davetlinin katılımıyla kapılarını açtı.
Sultanhisarlı ortaokul öğrencilerinin el emeği eserleri sergilendi
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından eğitim öğretim yılı boyunca Görsel Sanatlar dersinde hazırlanan resim ve sanatsal çalışmalar, yıl sonu sergisinde büyük beğeni topladı.Kaynak: İHA
Sergide, öğrencilerin koca bir eğitim öğretim yılı boyunca büyük bir titizlikle ve emekle hazırladığı birbirinden renkli resimler ile çeşitli görsel sanat çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Okul bahçesi ve sergi salonunda yer alan eserler, açılışa katılan konuklardan tam not aldı.
İLÇE PROTOKOLÜNDEN ÖĞRENCİLERE TAM DESTEK
Açılış törenine Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş ile Sultanhisar Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yalçınkaya da katılarak öğrencileri bu heyecanlı günlerinde yalnız bırakmadı. Sergi alanındaki stantları tek tek gezen Kaymakam Ateş, genç yeteneklerin ortaya koyduğu eserleri yakından inceleyerek çalışmaların teknikleri ve temaları hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE TEBRİK
Öğrencilerin erken yaşta sanatla buluşmasının önemine değinen ve ortaya çıkan özgün eserleri takdirle karşıladığını belirten Kaymakam Ali Ekber Ateş, sergide emeği geçen tüm öğrencileri ve onlara rehberlik eden öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Yıl boyunca harcanan emeğin bir ürünü olan bu anlamlı etkinlikte öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları sanatsal çalışmaları katılımcılara bizzat tanıtma ve anlatma fırsatı bularak büyük bir mutluluk yaşadı. Sergiyi gezen veliler ve ilçe sakinleri de çocukların sanatsal gelişimini görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.