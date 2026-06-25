Sultanhisarlı ortaokul öğrencilerinin el emeği eserleri sergilendi

Yıl boyunca harcanan emeğin bir ürünü olan bu anlamlı etkinlikte öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları sanatsal çalışmaları katılımcılara bizzat tanıtma ve anlatma fırsatı bularak büyük bir mutluluk yaşadı. Sergiyi gezen veliler ve ilçe sakinleri de çocukların sanatsal gelişimini görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.