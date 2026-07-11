Kaynak: İHA

Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Kalıcı Makyaj Kursu açılması planlandı.

Güzellik ve bakım sektöründe kendini geliştirmek, yeni beceriler kazanmak ya da bu alanda meslek edinmek isteyen kursiyerlere yönelik düzenlenecek kursun 20 Temmuz 2026 tarihinden sonra başlaması öngörülüyor. Kurs kapsamında katılımcılara kalıcı makyaj uygulamalarının temel prensipleri, hijyen kuralları, kullanılan ekipmanlar, kaş tasarımı ve kalıcı makyaj teknikleri gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim verilecek.

Alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülecek eğitimlerin sonunda kursiyerlerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Kalıcı Makyaj Kursu’na katılmak isteyen vatandaşların, başvuru şartları ve kurs sürecine ilişkin detaylı bilgi almak için Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri veya kurum ile iletişime geçebilecekleri belirtildi.