Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde dün saat 15.15 sıralarında iddiaya göre Metin B. ve iki kişi arasında kavga çıktı. Bu kavgadan bir süre sonra giden şüphelilerden biri motosikletle sokağa geri geldi.

Bu şüphelinin yanına daha sonra kasklı bir kişi daha geldi. Kasklı kişi, motosikletle iş yerinin önüne hareket ederek, burada bulunan Metin B.'ye silahla ateş etti.

SALDIRGANI DURDURMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ

Metin B. silahlı şüphelinin üzerine atlayarak saldırıyı engellemeye çalıştı. Çevredekilerin bakışları arasında saldırganla Metin B. arasında arbede yaşandı. Saldırgan motosiklete binerken bir el daha ateş edip uzaklaştı.

Diğer şüpheli de olay yerinden kaçtı. Saldırıda, Metin B. ve sokakta yürüyen bir kadına kurşun isabet etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.