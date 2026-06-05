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Sultangazi'de otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet alev alev yandı; kadın sürücü öldü

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Habipler Mahallesi'nde oldu. İddiaya göre, sürücü Fatımaalzhra Riyadh'ın yönetimindeki motosiklet ile 34 NZA 098 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken metrelerce sürüklenen motosiklet alev aldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yanan motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Irak uyruklu kadın sürücü Riyadh'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan şüpheli sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.