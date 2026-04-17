İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan bir oto tamirhanesinde üzücü bir olay yaşandı. İş yerinde çalışan 39 yaşındaki Mustafa G., tamirhanenin tuvaletinde silahla yaşamına son verdi.
Olay, Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan iş yerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bunalımda olduğu öne sürülen Mustafa G., tuvalete girdikten kısa süre sonra silah sesi duyuldu.
Ses üzerine içeri giren iş arkadaşları, Mustafa G.’yi ağır yaralı halde gördü ve durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde çalışma yaptı. Mustafa G.’nin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.