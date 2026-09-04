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Kaynak: AA / DHA / İHA

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki riskli yapıların dönüştürülmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultançiftliği Mahallesi’ndeki Mavi Evler Sitesi’nde yıkım süreci başladı.

Yüzde 100 vatandaş-müteahhit uzlaşması sağlanan proje kapsamında eski yapılar yıkılarak yerine depreme dayanıklı ve modern konutların yapılması planlanıyor.

8 BLOK VE 170 DAİRE İÇİN YIKIM BAŞLADI

Mavi Evler Sitesi’nin dönüşüm sürecinde tüm tedbirlerin alınmasının ardından yıkım gerçekleştirildi. 8 blok, 170 daire ve 6 dükkândan oluşan sitedeki hak sahiplerinin tamamının dönüşüme dahil olmasıyla proje yüzde 100 anlaşmayla hayata geçirildi.

Yıkım alanındaki çalışmaları Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü 1 No’lu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı Enes Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı İmdat Kamacı ve site sakinleri takip etti.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, kentsel dönüşümün zor bir süreç olduğunu belirterek hak sahiplerinin sürece dahil olmasının önemine dikkat çekti.

Dursun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilçede yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Yerinde dönüşüm çalışmalarında İstanbul’da en başları çekiyoruz” dedi.

Mavi Evler Sitesi sakinlerinin yüzde 100 anlaşmayla dönüşüme katıldığını ifade eden Dursun, “Hepsi sürece dahil oldu. Bugün de yıkım süreci başladı. Sonrasında hızlı bir şekilde inşaat yükselecek” ifadelerini kullandı.

Dursun, dönüşümün ardından vatandaşların depreme dayanıklı ve konforlu yaşam alanlarına kavuşacağını belirterek yeni projenin site sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

YENİ PROJEDE 252 BAĞIMSIZ BÖLÜM OLACAK

Yıkılan yapıların yerine toplam 252 bağımsız bölümden oluşan yeni bir yaşam alanı yapılacak. Projede konutların yanı sıra ortak kullanım alanları da bulunacak.

Yeni sitede ayrıca 120 araçlık otopark inşa edilmesi planlanıyor. Ortak kullanım alanlarıyla birlikte projenin vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırması hedefleniyor.

Sultangazi Belediyesi, riskli yapıların dönüştürülmesi çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürüyor.

Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında eski ve riskli binaların yıkılarak depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi amaçlanıyor. Mavi Evler Sitesi de vatandaş ve müteahhit arasında yüzde 100 uzlaşma sağlanarak dönüşüme dahil edilen projeler arasında yer aldı.

Marmara 1 No’lu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı Enes Gürbüz de Sultangazi Belediyesi ile yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek projede emeği bulunan belediye ve hak sahiplerine teşekkür etti.