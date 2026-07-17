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Kaynak: AA

Malkoçoğlu Mahallesi 301 Sokak'ta bulunan beş katlı apartmanın zemin katındaki yemek şirketine ait iş yerinde, nedeni henüz tespit edilemeyen bir sebeple meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen yangın iş yerinin tamamını sararken, üst katlarda mahsur kalanlar pencerelere çıkarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılarak tahliye edildi.

Vatandaşlar park halindeki otomobil ve araçlara alevlerin sıçramaması için büyük çaba gösterirken, yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.