Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Suriye uyruklu Raghda Alikaj (63), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.15 sıralarında 50'nci Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde gerçekleşti.

Yunus T.'nin kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Raghda Alikaj'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Alikaj, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Alikaj, sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Yunus T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hafif ticari aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.