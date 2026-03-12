Sultangazi’de yaşayan 27 yaşındaki Ayşe Maaz’ın ayaklarında his kaybı olduğu ve hareket edemediği yönündeki ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sabah saatlerinde adrese sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Maaz’ın morbid obez olduğu ve solunum sıkıntısı yaşadığı tespit edildi.

Durumunun acil olduğu değerlendirilince İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesindeki obez ambulans da olay yerine yönlendirildi.

7. KATTAN VİNÇLE TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 240 kilogram ağırlığındaki hastanın 7. kattaki daireden merdivenle çıkarılmasının mümkün olmaması üzerine geniş kapsamlı bir tahliye çalışması başlatıldı.

Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve AFAD ekipleri de sevk edildi.

Çalışmalar kapsamında hastanın bulunduğu odanın penceresi itfaiye ekipleri tarafından söküldü. Ardından sepetli vinç yardımıyla 7. kata ulaşan ekipler, Maaz’ı sedyeye alarak kontrollü şekilde aşağı indirdi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Tahliye sırasında sağlık ekipleri tarafından oksijen desteği verilen ve hayati bulguları takip edilen Maaz, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Operasyon, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda sağlık ekipleri, UMKE, itfaiye, AFAD ve Sultangazi Belediyesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

'İKİ YILDIR YATAĞA BAĞIMLIYDI'

Ayşe Maaz’ın eski iş arkadaşı Seher Örs, genç kadının yaklaşık iki yıldır büyük ölçüde yatağa bağımlı yaşadığını söyledi.

Sağlık durumunun son dönemde ağırlaştığını belirten Örs, “Ayağa kalkamıyordu, ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Bu yüzden işini bırakmak zorunda kaldı. Ekipler bugün gelip kurtardı ve hastaneye götürdü” dedi.