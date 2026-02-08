İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde polis aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre seyir halindeki otomobil ile devriye görevindeki polis aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 polis memuru ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi bir süre araç trafiğine kapatıldı. Olay yeri incelemesinin ardından hasarlı araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.