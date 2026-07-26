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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 6831 sayılı Orman Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde şehir genelinde 8 Haziran - 15 Ekim tarihleri arasında yürürlüğe giren ormanlık alanlara giriş kısıtlamasına ilişkin Sultanbeyli ilçesinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Güvenlik güçlerinin 8 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Aydos, Teferrüçtepe, Uzundere ve Şalgamlı ormanlık bölgelerinde yürüttüğü saha kontrollerinde, kuralları hiçe sayarak ormanlık alanlara girdiği tespit edilen 513 şahsa toplamda 1 milyon 900 bin 665 TL tutarında idari ceza kesildi.

Söz konusu denetimler sırasında farklı suçlardan arandığı belirlenen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Uygulamalarda ayrıca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla 6 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan ise 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde 2 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet kurusıkı tabanca da ele geçirildi.