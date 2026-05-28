İstanbul Sultanbeyli'de gece saatlerinde meydana gelen ikamet yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ALEVLER KISA SÜREDE ÇATIYI SARDI

Yangın, saat 01.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Sevimli Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler, kısa süre içerisinde binanın çatı kısmını kapladı.

İKİ KİŞİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTARILDI

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın esnasında gecekondunun içinde mahsur kalan 2 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla güvenli bir şekilde dışarıya çıkarıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Herhangi bir ölüm ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, gecekonduda büyük çapta hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.