Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin sınırları içinde yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda Anadolu yer sincapları, havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyandı.

Yaşam alanı olarak meralar ve çayırlık bölgeleri tercih eden sincaplar, baharın gelmesiyle birlikte yeniden yüzeye çıkarak besin arayışına başladı. Sincapların bu anları ise doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

Arka ayakları üzerinde dikilerek çevreyi gözetleyen sincapların, tehlike anında ıslık benzeri sesler çıkararak birbirlerini uyardığı gözlemlendi.

Anadolu yer sincapları, bu özellikleriyle bozkır ekosisteminin önemli türleri arasında yer alıyor. Sürü halinde yaşayan canlıların iletişim biçimleri ise araştırmacıların dikkatini çekiyor.

SULTAN SAZLIĞI ÖNEMLİ BİR EKOSİSTEM

Sultan Sazlığı Milli Parkı, Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olarak koruma altında bulunuyor. Binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan bölge, uluslararası ölçekte de önemli bir doğal yaşam alanı olarak biliniyor.

Her yıl binlerce doğasever ve fotoğraf meraklısı Sultan Sazlığı’nı ziyaret ederken, Anadolu yer sincaplarının bahar dönemindeki hareketliliği de bölgedeki biyolojik çeşitliliği gözler önüne seriyor.