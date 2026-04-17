

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Süleymanpaşa Belediyesi Çınarlı Mahallesi Hasan Bey Çebi Çocuk Etkinlik Merkezi'nde, TEMA Vakfı iş birliğiyle doğa ve çevre bilinci konulu anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Minik öğrenciler, aldıkları eğitimin ardından kendi elleriyle fidan dikerek doğaya can verdi.

Süleymanpaşa Belediyesi, çocuklara doğa sevgisini aşılamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Çınarlı Mahallesi Hasan Bey Çebi Çocuk Etkinlik Merkezi'nde TEMA Vakfı ile ortaklaşa bir çevre etkinliği hayata geçirildi.

TOPRAĞIN ÖNEMİ VE EROZYONLA MÜCADELE ANLATILDI

Etkinlik kapsamında TEMA Vakfı yetkilileri ve eğitmenler tarafından çocuklara doğanın işleyişi hakkında önemli bilgiler aktarıldı. Minik öğrencilere toprağın yaşam için önemi, erozyonla nasıl mücadele edileceği ve ağaçların doğaya, temiz havaya olan eşsiz katkıları, yaşlarına uygun bir dille anlatıldı. Verilen teorik eğitimin ardından saha uygulamasına geçilerek fidan dikimi yapıldı ve çocukların öğrendikleri bilgileri pratikle pekiştirmesi sağlandı.

BAŞKAN YARDIMCISI UTKU ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI

Etkinlikte minik çevre dostlarını Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku da yalnız bırakmadı. Programa katılarak çocuklarla birlikte fidan diken Belediye Başkan Yardımcısı Utku, çevre bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekti.

Geleceğe daha yeşil bir çevre bırakma hedefiyle düzenlenen etkinlik, öğrenciler için hem eğitici hem de oldukça keyifli bir deneyim oldu. Miniklerin kendi fidanlarına can suyu verirken yaşadıkları heyecan ve mutluluk ise görülmeye değerdi.