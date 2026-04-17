Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Damla Çakır ve Antrenörü Mustafa Elik, Türkiye genelinden yalnızca 20 ismin çağrıldığı Türkiye Jimnastik Federasyonu Bayanlar Gelişim Kampı’na davet edildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, altyapıdan yetiştirdiği yetenekli sporcularla Türk sporuna katkı sağlamaya devam ediyor. Kulübün parlayan sporcularından Damla Çakır, cimnastik branşında gösterdiği üstün performansın ardından Milli Takım kapısını araladı.

SADECE 20 ELİT SPORCU DAVET EDİLDİ

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından geleceğin yıldızlarını belirlemek ve teknik kapasitelerini artırmak amacıyla düzenlenen Bayanlar Gelişim Kampı, Malatya TOHM’da (Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi) gerçekleştirildi. 12-17 Nisan tarihleri arasında yapılan ve Türkiye genelinden sadece 20 elit sporcunun davet edilme başarısı gösterdiği bu prestijli kampa, Süleymanpaşalı Damla Çakır ve Antrenörü Mustafa Elik de katıldı.

MİLLİ TAKIM İÇİN KRİTİK VİRAJ

Zorlu ve yoğun geçen kamp süreci, sporcuların hem fiziksel hem de teknik gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Federasyon yetkilileri ve alanında uzman antrenörler eşliğinde yapılan Bayanlar Gelişim Kampı, aynı zamanda Ay-Yıldızlı formayı terletecek Milli Takım kadrosunun belirlenmesi yolunda en önemli basamaklardan biri olarak görülüyor.

Damla Çakır’ın bu seçkin grupta yer alması, Süleymanpaşa’da spora ve gençlere yapılan yatırımların ne denli doğru sonuçlar verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.