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Tekirdağ / Mehmet Altaş/ Yeniçağ



Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliği ile bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları, 1-5 Eylül 2026 tarihleri arasında Marmara'nın mavi sularında muhteşem bir heyecana sahne olacak. Yelken tutkunlarını Tekirdağ'da buluşturan dev organizasyon, görkemli bir kortej ve açılış seremonisiyle start alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği, Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nün dev işbirliğiyle hayata geçirilen 10. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları, kentin spor turizmine büyük bir ivme kazandırmaya hazırlanıyor. Ulusal ve uluslararası arenadan çok sayıda başarılı yelkencinin katılacağı organizasyon, Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

HEYECAN KORTEJ VE AÇILIŞ SEREMONİSİYLE BAŞLIYOR

Denizde kıyasıya bir mücadeleye, karada ise festival havasına sahne olacak dev organizasyonun açılış programı 1 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek. Saat 17.30'da Yelken Kulübü önünden başlayacak olan coşkulu kortej yürüyüşünün ardından, saat 18.00'de Rumeli İskelesi'nde düzenlenecek Açılış Seremonisi ile yarışların resmi startı verilecek.

KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ RUMELİ İSKELESİ'NDE

1-5 Eylül tarihleri arasında sporcuların rüzgârla ve dalgalarla edeceği kıyasıya mücadelenin ardından, dereceye giren yelkenciler 5 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek Kapanış Seremonisi ile kupalarına kavuşacak. Saat 18.00'de Rumeli İskelesi'nde gerçekleştirilecek törenle bu yılki uluslararası heyecan son bulacak.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kentin denizle olan güçlü bağını sporla taçlandıran bu prestijli organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, tüm Tekirdağlıları kortej coşkusuna ve yarış heyecanına ortak olmaya davet etti.