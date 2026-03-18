

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi şerefine düzenlenen Halk Sofrası Kadir Gecesi Özel İftar Programı, 11 binden fazla vatandaşı aynı duada ve aynı sofrada bir araya getirdi. İlahi dinletileri, semazen gösterileri ve geleneksel Ramazan eğlenceleriyle taçlanan gece, Süleymanpaşalılara unutulmaz anlar yaşattı.

Süleymanpaşa Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini zirveye taşıyan Kadir Gecesi'ne özel muazzam bir iftar organizasyonuna imza attı. On bini aşkın Süleymanpaşalının katılımıyla gerçekleşen program, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güzel örneğini gözler önüne serdi.

İLAHİLER VE SEMAZENLERLE MANEVİ ATMOSFER

Kadir Gecesi’nin feyzine ve ruhuna uygun olarak hazırlanan program, duygu yüklü ilahi dinletisi ile başladı. İlahilerin alanın dört bir yanını sarmasıyla birlikte manevi atmosfer doruğa çıkarken, vatandaşların arasında beliren semazenlerin büyüleyici gösterisi katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

AŞEVİNDEN 4 ÇEŞİT SICAK YEMEK

Alanı hınca hınç dolduran binlerce vatandaş, akşam ezanının okunmasıyla birlikte ellerini semaya açarak dualar etti. Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi tarafından özenle hazırlanan 4 çeşit sıcak yemekle oruçlarını açan Süleymanpaşalılar, Ramazan ayının bereketini hep birlikte aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

“100 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZA İFTAR HİZMETİ VERDİK”

İftarın ardından sahneye çıkarak alanı dolduran on binlerce vatandaşa seslenen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Süleymanpaşa Belediyesinin gerçekleştirdiği yatırım ve projelerle ilgili bilgiler verdi.

Nallar, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu mübarek Kadir Gecesi’nde, aynı sofrada buluşmanın, aynı duaya ‘âmin’ demenin ve oruçlarımızı birlikte açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada 18’inci iftarımızı gerçekleştirdik. Ramazan ayı boyunca 100 binin üzerinde vatandaşımıza iftar hizmeti verdik. Soframızı bereketlendiren, davetimize icabet ederek alanımızı dolduran her bir vatandaşıma yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul eylesin; birliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın."

GELENEKSEL EĞLENCELER YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Duaların ve konuşmaların ardından gecenin ilerleyen saatlerinde geleneksel Ramazan eğlenceleri sahne aldı. Hem çocukların hem de büyüklerin ilgiyle ve kahkahalarla izlediği Karagöz Hacivat gösterisi, alandaki herkese nostaljik anlar yaşattı. Program boyunca vatandaşlara yapılan patlamış mısır ikramları ise özellikle çocukların yüzünü güldürerek Kadir Gecesi programını tatlı bir anıya dönüştürdü.