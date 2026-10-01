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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Süleymanpaşa Belediyesi; sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçedeki engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri; hasta yatağı, manuel ve akülü tekerlekli sandalye gibi kritik medikal ihtiyaçları, ücretsiz bir şekilde vatandaşların kapılarına kadar ulaştırarak yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

EVLERE UZANAN ŞEFKAT ELİ

Belediye aşevinde, belediyeye ait tarlalarda yetiştirilen ürünler kullanılarak, uzman kadrolar eliyle, günlük kalori hesapları ve dengeli beslenme kriterleri doğrultusunda üretilen ve dört kap yemekten oluşan bir öğünü, her gün 1500’den fazla ihtiyaç sahibine ulaştıran Süleymanpaşa Belediyesi, ayrıca kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan vatandaşların ev temizliği, kişisel bakım ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını da karşılıyor.

HASTA YATAĞI VE TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ

Süleymanpaşa Belediyesi, tüm bu sosyal içerikli hizmetlerin yanı sıra yatağa mahkûm ve engelli vatandaşlar için de çözümler üretiyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara, medikal özelliklere sahip hasta yatağı ve akülü ya da manuel tekerlekli sandalye desteği de belediyenin engelsiz hizmet vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü deposundan özenle araçlara yüklenen hasta yatakları ve tekerlekli sandalyeler, önceden tespiti yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine teslim ediliyor. Hasta yataklarının ev içindeki kurulumunu titizlikle yapan ekipler, akülü ve manuel tekerlekli sandalyeleri de kullanıma hazır bir şekilde vatandaşlara sunuyor.

“SÜLEYMANPAŞA'DA HİÇBİR FERDİMİZ YALNIZ DEĞİL”

İhtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve onlara bakan ailelerin omuzlarındaki yükü hafifletmeyi amaçladıklarını belirten Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, yürütülen çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Süleymanpaşa’da biz çok büyük bir aileyiz ve bu ailenin hiçbir ferdini geride bırakmamaya kararlıyız. Engelli ve bakıma muhtaç hemşehrilerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımlarına destek olmak en asli görevlerimizdendir. Ekiplerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gereksinim duyduğu tüm hizmetlerin yanında, medikal malzemeleri de evlerine kadar götürüp kurulumlarını yapıyor. Dayanışmayla engelleri aşmaya, hemşehrilerimizin her zor anında yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki ihtiyaç tespit çalışmalarını aralıksız sürdürerek dezavantajlı gruplara yönelik desteklerini sürdürüyor.