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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından çocukların yaz tatillerini verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla her yaz organize edilen Yaz Okulu kursları, bu dönem de yoğun bir katılımla gerçekleşti. Toplamda 21 farklı branşta eğitimlerin verildiği programdan 3 bin 200'ü aşkın öğrenci yararlandı.

Süleymanpaşa’da yaşayan çocukların kişisel gelişimlerini desteklemek, onları yeni hobilerle tanıştırmak ve yaz tatillerini ekran bağımlılığından uzak bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Yaz Okulu, dopdolu bir eğitim dönemini geride bıraktı.

SANAT VE SPORLA İÇ İÇE VERİMLİ BİR TATİL

Öğrencilerin akranlarıyla bir araya gelerek sosyalleşmelerine ve yeni arkadaşlıklar kurmalarına büyük olanak tanıyan kurslar, geniş bir yelpazede gerçekleştirildi. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen program kapsamında; Kültür-Sanat dalında 11 farklı branşta çocukların el becerilerini ve sanatsal yeteneklerini ön plana çıkaran eğitimler verildi. Ayrıca 10 ayrı sportif branşta çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan ve takım ruhunu aşılayan kurslar düzenlendi.

YAZ OKULUNU TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERE BAŞARI BELGESİ

Bu dönem büyük bir katılımla 3 bin 200'den fazla öğrencinin faydalandığı Yaz Okulu kursları, çocuklara bambaşka ufuklar açtı. Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu kurslarına devam eden ve başarıyla tamamlayan öğrencilere, kurs sonunda başarı belgeleri takdim edildi.

Yaz Okulu’nda yeni edindikleri becerileri geliştirmek isteyen öğrenciler için Süleymanpaşa Belediyesi Kış Okulu kurslarının daha kapsamlı eğitimlerle Ekim ayında başlayacağı ve 2026-2027 Eğitim-Öğretim dönemi boyunca devam edeceği ifade edildi.

“KAZANILAN BECERİLER HAYAT BOYU SÜRSÜN”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kurs programını başarıyla bitiren tüm öğrencileri tebrik etti. Başkan Nallar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, kursiyerlerin yaz boyunca kazandıkları bu yeni bilgi, beceri ve disiplin anlayışını geliştirerek tüm hayatları boyunca sürdürmeleri temennisinde bulundu.