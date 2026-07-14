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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Süleymanpaşa Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve elde edilen ürünlerin tamamen Aşevinde kullanıldığı seralarda ilk hasat heyecanını yaşadı. Dezavantajlı gruplara istihdam da sağlayan projenin hasat programına, kurum müdürleri ve projeye destek veren paydaşlar da katılarak destek verdi.

Süleymanpaşa Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği tarımsal üretim projelerinin meyvelerini toplamaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve kentin tarımsal vizyonuna değer katan seralarda ilk hasat gerçekleştirildi.

SERADAN AŞEVİNE UZANAN ÖYKÜ

Büyük bir özenle hayata geçirilen seralarda yetiştirilen sebzelerin tamamına yakını, Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi’nde pişirilen yemeklerin yapımında kullanılıyor. Üretilen taze ve organik mahsuller, aşevinde hazırlanan sıcak yemekler aracılığıyla her gün ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına ulaştırılıyor.

HÜKÜMLÜLERE İSTİHDAM VE TOPLUMA KAZANDIRMA FIRSATI

Trakya Kalkınma Ajansı'nın değerli destekleriyle oluşturulan seralar, sadece tarımsal üretime değil, aynı zamanda çok önemli bir sosyal sorumluluk misyonuna da ev sahipliği yapıyor. Süleymanpaşa Belediyesi ile Adalet Bakanlığı ve Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu arasında imzalanan özel protokol kapsamında, cezaevindeki hükümlüler bu seralarda istihdam ediliyor. Bu sayede hükümlüler hem üretime katkı sağlıyor hem gelir elde ediyor hem de topluma yeniden entegrasyon süreçleri destekleniyor.

PAYDAŞLARDAN HASAT PROGRAMINA TAM DESTEK

Süleymanpaşa Belediyesi Seraları Hasat Programı, projeye hayat veren önemli isimleri de bir araya getirdi. Seraların kente kazandırılmasında büyük destekleri bulunan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve hükümlü istihdamı protokolünün mimarlarından Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mahmut Okumuş da programa katılarak ilk hasat coşkusuna ortak oldu.

BAŞKAN NALLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Etkinlikte konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, seraların hayata geçirilmesinde, tarımsal üretim süreçlerinde emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.